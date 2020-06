Rio de Janeiro: Polizei tötet fünf Menschen pro Tag

Rio de Janeiro. In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro und dem gleichnamigen Bundesstaat werden jeden Tag durchschnittlich fast fünf Menschen von der Polizei getötet. In den ersten fünf Monaten des Jahres kamen 741 Menschen bei Einsätzen der Sicherheitskräfte ums Leben, wie das Nachrichtenportal G 1 am Montag berichtete. Das war die höchste Zahl seit Beginn der systematischen Ergebung vor 22 Jahren. Die Daten hat der Medienkonzern »Globo« über eine Anfrage auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes vom Institut für öffentliche Sicherheit erhalten. 78 Prozent der Opfer seien dunkelhäutig, berichtete G 1. Die Anzahl der von Sicherheitskräften getöteten Menschen stieg seit 2018 deutlich, als sich die Streitkräfte in Rio de Janeiro erstmals wieder an Polizeieinsätzen beteiligten. (dpa/jW)