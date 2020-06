Großbritannien: Angriff »terroristisch«

Reading. Nach dem tödlichen Messerangriff in Reading nahe London geht die britische Polizei von einem Terrorhintergrund aus. Nach ersten Ermittlungen handele es sich um einen »terroristischen Vorfall«, erklärte die Polizei am Sonntag. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht. Ein Mann hatte am Samstag abend in einem Park drei Menschen erstochen, bevor er festgenommen wurde. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge soll es sich bei dem festgenommenen 25jährigen um einen Libyer handeln. In einem Video war zu sehen, wie Antiterroreinheiten am Wohnsitz des mutmaßlichen Attentäters in Reading eine kontrollierte Sprengung vornahmen. (AFP/jW)