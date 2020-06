Hongkong: Streikausfall mangels Beteiligung

Hongkong. Ein Streik gegen das geplante chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong ist fehlgeschlagen. Nur 9.000 Gewerkschaftsmitglieder gaben bei einer Urabstimmung am Sonnabend in Hongkong ihre Stimme ab, wie am Sonntag bekannt wurde. Sie stimmten zwar zu 95 Prozent für einen Streik. Nötig wären aber die Stimmen von mindestens 60 Prozent der Mitglieder beziehungsweise 60.000 Stimmen gewesen. Nach einer dreitägigen Sitzung teilte der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses mit, dass ein Sicherheitsbüro zur Unterstützung der Hongkonger Regierung eingerichtet werden soll, wie Xinhua meldete. (dpa/jW)