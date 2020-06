Beginn von Gesprächen zur atomaren Abrüstung

Wien. Russland und die USA beginnen an diesem Montag in Wien Gespräche über eine neue Vereinbarung zur nuklearen Abrüstung. Der »New Start«-Vertrag, der die Begrenzung strategischer Kernwaffen regelt, läuft im Februar 2021 aus. Moskau hatte zuletzt Druck gemacht, die Verhandlungen endlich zu beginnen. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nannte am Wochenende eine Neuauflage richtig und logisch. Sollten keine Ergebnisse erzielt werden, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten keinen Vertrag mehr, der den Bestand an strategischen Kernwaffen begrenzt. Die Gespräche in Wien finden auf Ebene der Außenminister statt. Beijing sieht sich noch nicht in der Verantwortung, an Verhandlungen teilzunehmen. Außenamtssprecherin Hua Chunying erklärte kürzlich, dass Chinas atomare Schlagkraft nicht in der Größenordnung der USA und Russlands liege und somit erst die Besitzer der größten Arsenale in der Pflicht seien. (dpa/jW)