Polen: Duda reist nach Washington

Washington. Polens Präsident Andrzej Duda reist mitten in der Diskussion über eine Verlegung von US-Truppen aus der Bundesrepublik in sein Land nach Washington. Duda werde kommende Woche in Washington erwartet, gab das US-Präsidialamt am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Er ist das erste Staatsoberhaupt, das seit dem Ausbruch der Coronaviruspandemie das Weiße Haus besucht. (Reuters/jW)