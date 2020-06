Afghanistan: Kinder durch Granate getötet

Kabul. Bei einer Explosion in einer Religionsschule sind im Norden Afghanistans mindestens neun Kinder getötet worden. Sechs weitere Kinder seien bei der Explosion in der Provinz Tachar verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Kinder hätten mit einer Mörsergranate gespielt, als diese plötzlich explodierte. Nach rund vier Jahrzehnten Krieg und Krisen sind scharfe Munition, Minen und Sprengkörper in Afghanistan eine ständige Bedrohung für Zivilisten. (dpa/jW)