Dann ist es einfach

New York. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat bestätigt, dass die US Open vom 31. August bis zum 13. September »unter strengsten Hygieneregeln« ausgetragen werden sollen. Stars wie Rafael Nadal, Novak Djokovic und Simona Halep hatten angedeutet, auf eine Teilnahme verzichten zu wollen. Die Australierin Danielle Collins attackierte speziell Djokovic. »Wenn du in deiner Karriere schon fast 150 Millionen Dollar verdient hast, ist es einfach, dich gegen die Durchführung der US Open zu sträuben«, sagte die Halbfinalistin der Australian Open 2019: »Für die meisten von uns wäre es wichtig, wieder arbeiten zu können.« (sid/jW)