Köln. Die Basketballspieler der nordamerikanischen Profiliga NBA sollen im Vorlauf des Restarts Ende Juli ab dem 23. Juni jeden zweiten Tag auf das Coronavirus getestet werden. Das berichtet ESPN mit Verweis auf ein entsprechendes Memo, dass die NBA am Wochenende an die Teams verschickt hat. Neben den Spielern soll auch die »essentielle« Belegschaft wie Trainer, Betreuer und medizinisches Personal ebenso engmaschig und zu Beginn auf Antikörper getestet werden. Zwischen dem 7. und 9. Juli sollen die 22 Mannschaften nach Orlando/Florida abreisen, wo auf dem Sportcampus in Disney World gespielt wird. Dem Memo ist laut ESPN nicht zu entnehmen, wie im Falle von positiven Testergebnissen vorgegangen werden soll oder in welchem Rhythmus nach der Ankunft in Florida getestet wird. (sid/jW)