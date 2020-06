Besuch mit Folgen

Stockholm. Ein Überraschungsbesuch von Fußballstar Zlatan Ibrahimovic in der Umkleidekabine des schwedischen Erstliga-Klubs Hammarby IF könnte für den Verein noch Folgen haben. Mit dem Besuch hat der 38jährige Stürmer vom italienischen Verein AC Mailand womöglich gegen die strengen Coronarichtlinien verstoßen, zu denen sich die schwedischen Fußballvereine verpflichtet haben. Es werde nun untersucht, was genau passiert sei, sagte der Chef der Ligavereinigung SEF, Mats Enquist, am Montag dem schwedischen Radio. (dpa/jW)