Russland: Urteil gegen Ex-US-Soldaten

Moskau. Der ehemalige US-Marineinfanterist Paul Whelan ist in Russland wegen Agententätigkeit zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Dies entschied ein Moskauer Gericht am Montag. Whelan weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und kündigte Berufung gegen das Urteil an. Whelan, der neben der US-Staatsbürgerschaft auch die kanadische, irische und britische Nationalität besitzt, war im Dezember 2018 in Moskau festgenommen worden. Laut russischem Geheimdienst FSB soll Whelan bei seiner Verhaftung geheime Daten auf einem USB-Stick bei sich geführt haben. (AFP/jW)