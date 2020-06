Ermittlungen gegen Potsdamer Klinikchefs

Potsdam. Nach dem schweren Coronaausbruch im Potsdamer Klinikum »Ernst von Bergmann« im März hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei leitende Ärzte und die damalige Geschäftsführung aufgenommen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung, teilte die Behörde am Montag mit. Den Ärzten wird vorgeworfen, Erkrankungen oder Verdachtsfälle nicht oder verspätet an das Gesundheitsamt gemeldet zu haben. 47 Coronapatienten sind in dem Klinikum gestorben. (dpa/jW)