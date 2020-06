VW verkauft weniger Autos als im Vorjahr

Wolfsburg. Der Nachfrageeinbruch in der Coronakrise hat die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns auch im Mai stark belastet. Nach Angaben des Unternehmens vom Freitag rutschten die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund ein Drittel (33,7 Prozent) auf etwa 609.000 Fahrzeuge ab. Für den Zeitraum seit dem Jahresbeginn steht ein Minus von knapp 30 Prozent in der Absatzstatistik. Besonders heftig war der Rückgang bezogen auf den Monat Mai in Südamerika (minus 68,9 Prozent), aber auch in Westeuropa (minus 57,3 Prozent). Verkäufe in China konnten mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent hingegen zulegen. (Reuters/jW)