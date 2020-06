Libanons Regierung berät über Notmaßnahmen

Beirut. Nach neuen Demonstrationen und gewaltsamen Zusammenstößen im Libanon berät die Regierung des Landes über Notmaßnahmen zur Linderung der Wirtschaftskrise. Nach Angaben des Verbandes der Devisenhändler sagte die Zentralbank bei dem Treffen zu, den lokalen Devisenmarkt mit zusätzlichen US-Dollar zu versorgen. Die Armee räumte am Freitag in der Hauptstadt Beirut Blockaden, die Demonstranten in den Straßen errichtet hatten. Am Donnerstag abend waren erneut Proteste gegen die Wirtschaftskrise und den Verfall des libanesischen Pfundes ausgebrochen. Demonstranten sperrten wichtige Verbindungsstraßen. (dpa/jW)