Kuba: Bald Lockerungen von Coronamaßnahmen

Havanna. Kuba will seine Anticoronamaßnahmen in Kürze lockern. Das erklärte Staatspräsident Miguel Díaz-Canel am Donnerstag (Ortszeit), ohne konkrete Termine zu nennen. Unter anderem soll demnach der für die Wirtschaft wichtige Tourismus wieder angekurbelt werden – aber zunächst nur für inländische Urlauber. Díaz-Canel kündigte an, dass ausländische Touristen nur in All-inclusive-Resorts unterkommen könnten, wenn der sozialistische Karibikstaat seine Grenzen wieder öffnet. Den ausländischen Besuchern werde dann außerdem bei Ankunft die Temperatur gemessen, und sie würden auf das Coronavirus getestet. (dpa/jW)