New York. Basketballstar LeBron James wird mit anderen Profisportlern eine Organisation zur Mobilisierung schwarzer Wähler gründen, wie er am Mittwoch in der New York Times erklärte. Ziel der Organisation »More Than a Vote« (Mehr als eine Stimme) sei es, Afroamerikaner dazu zu bewegen, sich für die Präsidentschaftswahl im Herbst zu registrieren und am 3. November auch im Wahllokal zu erscheinen. »Wir wollen, dass du rausgehst und deine Stimme abgibst, aber wir geben dir auch eine Anleitung. Wir geben dir die Hintergrundinformationen, wie man wählt und was die andere Seite anstellt, um dich aufzuhalten«, so James. (sid/jW)