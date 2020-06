Lateinamerika ist Hotspot der Pandemie

Mexiko-Stadt. Lateinamerika ist mit mehr als 70.000 Todesfällen im Zusammenhang mit der Coronainfektion Brennpunkt der Pandemie. In der Region ist Brasilien am stärksten betroffen. Doch auch Mexiko meldete am Mittwoch (Ortszeit) mit fast 5.000 Neuinfektionen und 708 Todesfällen binnen eines Tages einen Rekord. In der gesamten Region sind bislang 70.972 Menschen nachgewiesenermaßen an der vom Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben. Das ergab eine Zählung durch Reuters auf Basis offizieller Daten. Rund 1,45 Millionen Ansteckungsfälle wurden bestätigt. Allein in Brasilien starben fast 40.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nur in den USA und Großbritannien wurden mehr Todesfälle verzeichnet. (Reuters/jW)