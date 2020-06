Trump will Wahlkampf wieder aufnehmen

Washington. Erstmals seit mehr als drei Monaten will US-Präsident Donald Trump voraussichtlich am Freitag kommender Woche wieder eine Wahlkampfveranstaltung abhalten – trotz der andauernden Coronapandemie. Trump kündigte am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus an, die erste Kundgebung werde es voraussichtlich am 19. Juni abends in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma geben. Weitere Veranstaltungen seien in Florida, Texas und Arizona geplant. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte mit Blick auf die Pandemie, man werde für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen. Der Kommunikationsdirektor von Trumps Wahlkampfteam, Timothy Murtaugh, sagte dem Sender Fox News am Mittwoch, die geplanten Kundgebungen des Republikaners Trump würden »laut und ungestüm und groß« werden. (dpa/jW)