Iran bereit zu Austausch von Gefangenen mit USA

Teheran. Der Iran ist laut Außenministerium bereit, weitere Gefangene mit den USA auszutauschen. »Falls die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen sind, wären wir aus humanitären Erwägungen dazu bereit«, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi laut Nachrichtenagentur ISNA am Donnerstag. Nach fast zwei Jahren Haft im Iran wurde in der vergangenen Woche der frühere US-Soldat Michael White freigelassen. Im Gegenzug wurde der in den USA inhaftierte iranische Wissenschaftler Madschid Taheri ausgetauscht. (dpa/jW)