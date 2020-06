Zeitungszustellung bald unprofitabel

München. Der Zugang zu gedruckten Tageszeitungen wird für viele Leserinnen und Leser schwieriger. Der Grund: steigende Zustellungskosten und sinkende Stückzahlen. So warnte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Montag in Berlin und stellte Ergebnisse einer aktuellen Studie vor, wie der Branchendienst Meedia am selben Tag berichtete.

Laut Studie konnten die Verlage 2014 noch alle (rund 11.000) deutschen Gemeinden zu betriebswirtschaftlich sinnvollen Konditionen mit Abonnements beliefern. Heute ist dies für fast 720 Gemeinden bereits nicht mehr der Fall. In fünf Jahren wären von dem Versorgungsengpass bereits 4.400 Orte betroffen – rund 40 Prozent aller deutschen Gemeinden. (jW)