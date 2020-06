UNO: Generalsekretär warnt vor Hungerkrise

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem bevorstehenden »weltweiten Nahrungsmittelnotstand« gewarnt. Am Dienstag (Ortszeit) stellte er einen UN-Bericht vor, dem zufolge 820 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Darunter seien 144 Millionen Kinder unter fünf Jahren – jedes fünfte Kind in diesem Alter. Die Coronakrise könne weitere 49 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut drängen. Nötig seien deshalb unter anderem ein besserer Schutz für Arbeiter in der Lebensmittelwirtschaft, humanitäre Hilfslieferungen sowie Ernährungsprogramme, um Kinder mit Schulessen versorgen zu können. (AFP/jW)