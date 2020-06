China: USA wollen von Verpflichtungen ablenken

Beijing. China hat einer Teilnahme an den Abrüstungsgesprächen mit den Vereinigten Staaten und Russland eine Absage erteilt. Wie die Sprecherin des Außenministeriums in Beijing, Hua Chunying, am Mittwoch sagte, habe China nicht die Absicht, an »sogenannten dreiseitigen Rüstungskontrollgesprächen mit den USA und Russland teilzunehmen«. Das Weiße Haus versuche, China in die Verlängerung des New-Start-Vertrages zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zu ziehen, hieß es. Sie führte aus, die USA hätten sich schon aus mehreren anderen Rüstungskontrollabkommen zurückgezogen und wollten mit dem Hinweis auf China nur von ihren eigenen Verpflichtungen ablenken. (dpa/jW)