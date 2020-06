»Ibu wie Smarties«

Bonn. Für die ARD-Dokumentation »Geheimsache Doping – Hau rein die Pille« (gesendet am Dienstag, 22.45 Uhr, bis 2021 in der Mediathek) wurden mehr als 2.000 deutsche Fußballer befragt. Fast 42 Prozent nehmen mit Pillen Einfluss auf ihre Leistung. Sie erhöhen die Belastbarkeit, gewinnen an Sicherheit und bekommen den Kopf frei. Als einer von etwa 150 Bundesligaprofis erklärte Neven Subotic (Union Berlin): »Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt wird. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen.« (sid/jW)