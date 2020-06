Berlin. Beim Heimspiel des Fußballbundesligisten 1. FC Union Berlin gegen den FC Schalke (1:1) waren Anfeuerungen von etwa 30 Union-Fans auf dem Platz zu hören. Nach dem Schlusspfiff bedankten sich die Spieler auf Holzbänken am Stadionzaun bei den Anhängern. Sig Zelt, Sprecher des Bündnisses »Pro Fans«, hält es für möglich, dass anderswo Leute diesem Beispiel folgen: »Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Heute sind es 30, morgen 300 und übermorgen 3.000«, sagte Zelt. Der Sprecher des Bündnisses »Unsere Kurve«, Rainer Vollmer, geht hingegen davon aus, dass sich zumindest die organisierten Fangruppen weiterhin »an den Kodex halten«, also nicht zum Stadion pilgern. Zumal Anfeuerungen von 30 Leuten in Stadien wie auf Schalke oder in München »überhaupt keiner hören« würde. (sid/jW)