Strafprozess zum Abschuss von »MH 17«

Amsterdam. Nach einer knapp drei Monate langen Unterbrechung ist der Strafprozess zum Abschuss der Maschine von Passagierflug »MH 17« im Juli 2014 über dem Donbass fortgesetzt worden. Die Verteidiger klagten am Montag über zu wenig Vorbereitungszeit und Behinderungen durch die Maßnahmen gegen die Coronapandemie. Das Dossier umfasse inzwischen mehr als 40.000 Seiten, die Vorbereitung sei schwierig, sagte Verteidigerin Sabine ten Doesschate vor den Richtern in dem extra gesicherten Gerichtsgebäude am Amsterdamer Flughafen. (dpa/jW)