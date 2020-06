Porsche plant Zusatzschichten

Stuttgart. Mit zusätzlichen Schichten am Sonnabend will der Autobauer Porsche einen Teil der ausgefallenen Produktion wieder aufholen. Im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen gehe es um etwa ein Dutzend in diesem Jahr sowie um den bevorstehenden Brückentag an diesem Freitag, sagte ein Sprecher am Montag. Die Produktion bei Porsche hatte sechs Wochen lang stillgestanden, seit Anfang Mai läuft sie wieder. Auch im Werk in Leipzig solle zusätzlich an einigen Sonnabenden gearbeitet werden, allerdings seien es dort weniger, hieß es. Mitte August fährt Porsche seine Produktion dort ohnehin vom bisherigen Zwei- in einen Drei-Schicht-Betrieb hoch. (dpa/jW)