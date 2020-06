Konjunkturpaket am Freitag im Kabinett

Berlin. Die Bundesregierung plant für Freitag eine außerordentliche Kabinettssitzung, um große Teile des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets auf den Weg zu bringen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, das Vorhaben umfasse 57 Punkte. Details, was genau ins Kabinett komme, würden erst kurz vorher feststehen. In Regierungskreisen hieß es, unter anderem werde es am Freitag um höhere Kaufprämien für Elektroautos sowie um die auf sechs Monate befristete Mehrwertsteuersenkung gehen. (Reuters/jW)