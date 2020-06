BP will weltweit 10.000 Jobs streichen

London. Der Ölkonzern BP will weltweit 10.000 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Die Stellenkürzungen sollen ausschließlich in der Verwaltung vorgenommen werden. Überproportional betroffen sei dabei die Führungsebene, so die Information des Konzerns. Ein Drittel der Gruppenleiter soll gehen. An welchen Standorten die Jobs wegfallen sollen, gab BP zunächst nicht bekannt. Weltweit hat der Konzern 70.000 Mitarbeiter. Der Arbeitsplatzabbau sei Teil eines größeren Plans, um das Unternehmen »integrierter, flacher und kleiner« zu machen, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)