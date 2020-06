Quarantäne für Rückkehrer aus Schweden

Berlin. Reisende, die aus Schweden an ihren Wohnort in Niedersachsen zurückkehren, müssen ab sofort für zwei Wochen in Quarantäne. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Sonntag in Hannover mit. Grund sei die Überschreitung des Schwellenwerts von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner in Schweden innerhalb von sieben Tagen. Rückkehrer werden damit verpflichtet, ihre Reise dem Gesundheitsamt zu melden, sich unverzüglich zu ihrer Wohnung oder ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu begeben und dort für 14 Tage zu bleiben. Grundlage sind Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die sich Bund und Länder zu eigen gemacht haben. (AFP/jW)