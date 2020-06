London setzt Quarantäne für Einreisende durch

London. Während weltweit immer mehr Länder Coronabeschränkungen lockern, ist in Großbritannien am Montag die Quarantäneregelung für Einreisende in Kraft getreten. Der neuen Regel zufolge müssen sich alle Menschen, die aus dem Ausland ins Königreich kommen, für zwei Wochen in Isolation begeben. Die Regel betrifft nicht nur ausländische Besucher, sondern auch britische Bürger und Menschen mit Aufenthaltsstatus in Großbritannien. Nur wenige Ausnahmen sind zugelassen, etwa für Lkw-Fahrer oder manche Beschäftigte des Gesundheitswesens. Die Behörden haben angekündigt, das Einhalten der Quarantäne stichprobenweise zu kontrollieren. (AFP/jW)