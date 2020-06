Athen begrüßt Vorschlag für Waffenruhe in Libyen

Athen. Griechenland hat die Initiative von Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi für eine Waffenruhe in Libyen begrüßt. Vor allem müssten alle ausländischen Söldner abreisen und alle paramilitärischen Gruppen entwaffnet werden, so das griechische Außenministerium am Sonntag. Eine Verlängerung der Krise diene nur anderen Ländern, die sich in die inneren Angelegenheiten Libyens einmischen. Athen fürchtet den zunehmenden Einfluss Ankaras, das die von der UNO anerkannte Regierung von Fajes Al-Sarradsch unterstützt. Al-Sisi hatte am Sonnabend nach Gesprächen mit seinem Verbündeten erklärt, General Khalifa Haftar biete ab dem heutigen Montag eine Waffenruhe an. (AFP/jW)