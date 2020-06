Afghanistan: Anschläge und US-Luftangriffe

Kabul. Bei zwei Taliban-Angriffen sind in Afghanistan 13 Einsatzkräfte getötet worden. In einem Hinterhalt für einen Militärkonvoi in der südlichen Provinz Sabul wurden zehn Menschen getötet, wie Provinzpolitiker am Freitag mitteilten. In der Nordprovinz Fariab starben laut Politikern drei Einsatzkräfte bei einem Angriff auf einen Kontrollposten. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Donnerstag zum ersten Mal nach der zweiwöchigen Waffenruhe zwei Luftangriffe ausgeführt, als Taliban einen Kontrollposten der afghanischen Armee angegriffen hatten. Ein Luftangriff gegen 25 Taliban-Kämpfer sei in der Nacht in der Provinz Farah durchgeführt worden, ein weiterer am Nachmittag in der südlichen Provinz Kandahar. (dpa/jW)