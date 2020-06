Palme-Mord: Entschluss zu Anklage angekündigt

Stockholm. Mehr als 34 Jahre nach dem bis heute unaufgeklärten Mord am schwedischen Regierungschef Olof Palme wollen die Ermittler am kommenden Mittwoch ihren Entschluss zu einer möglichen Anklage bekanntgeben. Das kündigten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag an. Schwedens Ministerpräsident Palme war am 28. Februar 1986 nach einem Kinobesuch in Stockholm auf offener Straße erschossen worden. Bis heute ist der Mord an dem linken Sozialdemokraten nicht aufgeklärt. Mitte Februar hatte Staatsanwalt Krister Petersson unter Verweis auf neue Spuren verkündet, er hoffe, bis zum Sommer präsentieren zu können, was in der Mordnacht passiert und wer dafür verantwortlich sei. (dpa/jW)