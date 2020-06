Neuer Termin

Baku. Die im Frühjahr verschobenen Turneuropameisterschaften der Männer und Frauen werden im Dezember nachgeholt. Wie der europäische Turnverband UEG am Donnerstag mitteilte, werden die Titelkämpfe der Männer vom 9. bis 13. Dezember und die der Frauen vom 17. bis 20. Dezember in Aserbaidschans Hauptstadt Baku stattfinden. Bei den Titelkämpfen geht es auch noch um Qualifikation für die auf 2021 verlegten Olympischen Spielen in Tokio. (dpa/jW)