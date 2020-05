Zulieferer ZF will bis zu 15.000 Stellen streichen

Felix Kästle/dpa

Friedrichshafen. Der Automobilzulieferer ZF will bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Wie aus einem internen Schreiben des ZF-Vorstands an die Belegschaft vom Donnerstag hervorgeht, will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Tausende Stellen abbauen. »Aus heutiger Sicht müssen wir bis 2025 weltweit unsere Kapazitäten anpassen und 12.000 bis 15 000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland«, heißt es in dem Mitarbeiterbrief, der dpa vorliegt. Ein ZF-Sprecher sagte: »Wir kommentieren das nicht«. Zuerst hatten der Südkurier und die Saarbrücker Zeitung berichtet. (dpa/jW)