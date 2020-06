Industrieverband: Prämie für Autokauf

Berlin. Der Industrieverband BDI hat sich – wenig überraschend – in der Diskussion um die umstrittene Autoprämie erneut hinter die Autohersteller gestellt. BDI-Präsident Dieter Kempf forderte in der Welt am Sonntag eine solche Prämie sowohl für Elektroautos als auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Bei der Förderung müsse es im Kern um Investitionen und Klimaschutz gehen. »Deshalb ist es sinnvoll, hierbei auch Fahrzeuge mit modernen und effizienten Verbrennungsmotoren zu fördern, wenn dadurch bestehende Anreize für Elektromobilität nicht verwässert werden«, meinte Kempf. (dpa/jW)