Hamburg: SPD und Grüne einigen sich

Hamburg. SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben in Hamburg die Koalitionsverhandlungen zur Fortsetzung ihrer gemeinsamen Regierung erfolgreich abgeschlossen. Beide Parteien hätten sich über die Ressortverteilung und deren teilweise neuen Zuschnitt geeinigt, bestätigten SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks am Samstag der Deutschen Presseagentur. So würden die Grünen statt bisher drei künftig vier Senatorenposten besetzen, die SPD entscheide über sieben statt bisher acht Ressorts. Der Koalitionsvertrag solle am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt werden, sagte Kienscherf. (dpa/jW)