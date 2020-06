Afghanistan: Coronavirus bei deutschen Polizisten

Berlin. Nach einem Coronavirusausbruch unter deutschen Polizeiausbildern in Afghanistan hat das Bundesinnenministerium insgesamt neun Polizisten nach Deutschland zurückgeholt. Mit einem speziell ausgestatteten Airbus A 400 Med Evac flog die Luftwaffe am Sonntag drei erkrankte Ausbilder in die Heimat. Mit an Bord war auch ein infizierter Bundeswehr-Soldat, der im Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert war. Die neun Beamten gehören zu der Einheit, die im Rahmen des »German Police Project Teams« in Kabul und Masar-i-Scharif lokale Polizisten ausbildet. (dpa/jW)