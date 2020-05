Willkommen in der GmbH

Jena. Im Jenaer Frauenfußball kommt es ab der nächsten Saison zu einer großen Veränderung. Wie der Bundesligist FF USV Jena am Donnerstag mitteilte, schließen sich alle Mannschaften einschließlich der Nachwuchsteams ab dem 1. Juli dem Männerdrittligisten Carl Zeiss Jena an. Dessen bislang aktive Frauenmannschaft wird ab sofort als Drittvertretung in der Thüringer Verbandsliga an den Start gehen. Die Bundesligamannschaft des USV wird dabei in die Spielbetriebs-GmbH von Carl Zeiss aufgenommen. In der laufenden Saison der Frauenbundesliga, die am Wochenende nach der Coronapause ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, belegt der FF USV Jena den letzten Tabellenplatz. (sid/jW)