Feuer in Krankenhaus in Bangladesch

Dhaka. Bei einem Brand in der Isolierstation für Covid-19-Patienten eines Krankenhauses in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens fünf Menschen gestorben. Die Feuerwehr fand die verkohlten Körper von einer Frau und vier Männern in den Ruinen des erst kürzlich fertiggestellten Trakts, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr gegenüber dpa sagte. Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag aus. Die Feuerwehr geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der neue Trakt nicht feuersicher gebaut worden war. (dpa/jW)