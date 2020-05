Moskau bereitet Parade zum Tag des Sieges vor

Moskau. In Russland laufen die Vorbereitungen für die wegen der Coronapandemie auf den 24. Juni verschobene Militärparade zum Tag des Sieges über Nazideutschland auf Hochtouren. Es würden Einladungen an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und viele weitere Gäste verschickt, sagte ein Mitarbeiter des Außenministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der 24. Juni ist der 75. Jahrestag der ersten Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau. Ursprünglich war die Zeremonie für den 9. Mai geplant. (AFP/jW)