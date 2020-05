Ryanair gegen Hilfen an Lufthansa

Dublin/Paris. Der Billigflieger Ryanair will gegen das vereinbarte neun Milliarden Euro schwere staatliche Rettungspaket für die Lufthansa rechtlich vorgehen. Konzernchef Michael O’ Leary bezeichnete das Vorgehen am Dienstag als »das jüngste Beispiel illegaler staatlicher Beihilfen an die Lufthansa«.

Der Konzernboss befüchtet, dass die Finanzhilfe der Lufthansa Preise unter Kosten ermöglichen weüde und den Billigairlines Ryanair aus Irland oder Easyjet aus Großbritannien den Wettbewerb erschweren könnte. (Reuters/jW)