Kanaren: Flüchtlinge aus Boot gerettet

Las Palmas. Vor der spanischen Kanareninsel Gran Canaria hat die Seenotrettung 51 Flüchtlinge aus einem Holzboot in Sicherheit gebracht. Das Boot sei am Montag abend südlich der Insel Gran Canaria im Atlantik vor Westafrika gesichtet worden, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Über die Herkunft der Menschen, die an Land gebracht und versorgt worden seien, wurde zunächst nichts mitgeteilt. Alle Boote mit Flüchtlingen in dieser Region kommen jedoch aus Afrika. (dpa/jW)