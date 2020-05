Kurz nach Olympia

Cortina d’Ampezzo. Wegen der Coronakrise sollen die alpinen Skiweltmeisterschaften von Cortina d’Ampezzo im Februar 2021 abgesagt und um ein Jahr verschoben werden. Das kündigte Giovanni Malagò, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (CONI), am Sonntag abend im italienischen Fernsehen an. Die Titelkämpfe in den Dolomiten sollen demnach erst im März 2022 und damit kurz nach den Olympischen Winterspielen von Beijing stattfinden. Ein entsprechender Antrag sollte beim Skiweltverband FIS eingebracht werden. (dpa/jW)