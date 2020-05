Weiter wachsen

Berlin. Die Volleyballbundesliga (VBL) hat das Gedankenspiel von Dauermeister Berlin Recycling Volleys über einen mittelfristigen Wechsel in die polnische Eliteliga kritisiert. »Mit Blick auf Themen wie die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Herbst, die in der Volleyballbundesliga derzeit im Fokus stehen, empfinde ich das Verhalten der Berliner als unsolidarisch«, erklärte VBL-Präsident Michael Evers am Montag auf Nachfrage. Berlins Manager Kaweh Niroomand hatte zuvor von entsprechenden losen Plänen des Meisters berichtet. Die Bundesliga wird seiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren nach wirtschaftlichen Problemen vieler Klubs an Qualität verlieren. Die polnische Liga gilt als besser als die deutsche, der Sport hat im Land noch größere Unterstützung. »Aus eigener Kraft können wir nicht mehr wachsen«, sagte Niroomand. (dpa/jW)