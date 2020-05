Urteil: Gewerkschaft DHV nicht tariffähig

Hamburg. Die Gewerkschaft DHV mit Hauptsitz in Hamburg ist nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts nicht mehr tariffähig und kann daher nicht mehr an Tarifverhandlungen teilnehmen. Grund sei der geringe Organisationsgrad der DHV, die dem Christlichen Gewerkschaftsbund angehört, teilte das Gericht am Montag in der Hansestadt mit. Die Rechtsprechung verlange ein Mindestmaß an Verhandlungsgewicht. Das sei bei der DHV nicht gegeben, die kaum mehr als zwei Prozent der Beschäftigten in den von ihr beanspruchten Zuständigkeitsbereichen vertrete. Beantragt hatten das Verfahren die DGB-Gewerkschaften IG Metall, Verdi und NGG sowie die obersten Arbeitsbehörden der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen. (dpa/jW)