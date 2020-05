Leer: Restaurantgästen drohen Geldstrafen

Hannover. Nach etlichen Coronainfektionen im Landkreis Leer nach dem Eröffnungsabend eines Restaurants drohen nicht nur dem Betreiber, sondern auch den Besuchern empfindliche Strafen. Das kündigte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover an. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass dort gegen Auflagen verstoßen wurde, etwa durch Händeschütteln und Umarmungen, »werden die Behörden vor Ort nicht nur gegen die Organisatoren, sondern auch gegen die Besucherinnen und Besucher« Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, »mit empfindlichen Geldstrafen als Folge«, so die Ministerin. (dpa/jW)