VW in Mexiko weiter stillgelegt

Mexiko-Stadt. Volkswagen und Audi dürfen ihre Produktion in Mexiko noch nicht wie geplant wieder aufnehmen. Der Gouverneur des Bundesstaates Puebla, Miguel Barbosa, erließ am Freitag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret, um die Zunahme von Coronainfektionen zu vermeiden.

Darin heißt es, in Puebla herrschten keine Bedingungen für die Wiederaufnahme der Aktivitäten in der Automobilindustrie. In Mexiko wurden nach offiziellen Angaben 62.572 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 6.989 von ihnen starben demnach. (dpa/jW)