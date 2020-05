Kabul: Waffenruhe zum Ende des Ramadan

Kabul. Die afghanische Regierung und die Taliban haben sich auf eine dreitägige Waffenruhe verständigt. Nach der überraschenden Ankündigung der Aufständischen, von Sonntag an sämtliche Angriffe vorübergehend einzustellen, kündigte Präsident Aschraf Ghani am Samstag abend an, die afghanische Armee werde ebenfalls eine dreitägige Kampfpause einhalten. In einer Mitteilung der Taliban hieß es am Samstag, man wolle während der bevorstehenden Eid-Al-Fitr-Feiertage auf »offensive Operationen gegen den Feind« zu verzichten. Mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens wird von Sonntag an das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan gefeiert. (AFP/jW)