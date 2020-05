Proteste gegen spanischen Premier

Madrid. Tausende Menschen haben bei Kundgebungen in Spanien gegen die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie protestiert und den Rücktritt des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez gefordert. In Madrid und vielen anderen Städten des Landes folgten die Demonstranten am Sonnabend mehrheitlich in Privatfahrzeugen dem Aufruf der ultrarechten Partei Vox. Nach Schätzung der Behörden waren es circa 15.000 Menschen in rund 6.000 Autos und auf Motorrädern, die allein in der Hauptstadt demonstrierten. (dpa/jW)