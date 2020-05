Wer braucht das schon?

Frankfurt am Main. Die Deutsche Triathlonunion (DTU) trennt sich zum 30. September von Bundestrainer Faris Al-Sultan. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag aufzulösen, teilte der Verband am Montag mit. Der Trainer hatte den Posten erst im November 2018 übernommen. In den Gesprächen nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hätten beide Seiten festgestellt, »dass unsere Vorstellungen über die weitere Zusammenarbeit sehr unterschiedlich sind«, erklärte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner. Man werde den Posten des Bundestrainers bis Olympia in Tokio im Sommer kommenden Jahres nicht nachbesetzen. Al-Sultan dementiert, dass er wegen seiner Äußerungen zu Maßnahmen gegen die Coronaviruspandemie entlassen worden sei. Er hatte u. a. das Statistische Bundesamt der »Verschwörung« bezichtigt. (dpa/jW)